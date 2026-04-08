Жогорку Кенеш ужесточил контроль за шумом

Жогорку Кенеш принял в третьем чтении изменения в Закон «О тишине» и ряд других нормативных актов. Новые нормы направлены на усиление контроля за шумом.

Согласно документу, теперь квартальные комитеты смогут составлять акты по фактам нарушения тишины. Эти материалы будут направляться в милицию и органы местного самоуправления для последующего рассмотрения и наложения штрафов.

В качестве доказательств разрешено использовать фото, видео и другие технические записи.

Отмечается, что изменения позволят оперативнее реагировать на жалобы граждан, особенно в вечернее и ночное время.

При этом в новогоднюю ночь требования по соблюдению тишины действовать не будут — с 22.00 31 декабря до 3.00 1 января.
Материалы по теме
Жогорку Кенеш одобрил отчет Генпрокуратуры за 2025 год
Чиновников освободят от визитов в Жогорку Кенеше. Они будут участвовать онлайн
В ЖК предложили изменить УПК: новые правила выделения дел и обжалования
Творческим союзам дадут статус и деньги: в ЖК обсуждают новый закон
Депутатам Жогорку Кенеша раздали планшеты
В Жогорку Кенеше обсудили развитие рынка лекарственных трав и их переработки
Бизнес заявил о давлении госорганов: предложено оценить ущерб за пять лет
Британии предложили открыть в Кыргызстане вузы и снять барьеры для бизнеса
За вырубку одного — десять новых деревьев: в Кыргызстане ужесточат защиту зелени
Бумагу отменяют: законопроекты в Жогорку Кенеш хотят подавать онлайн
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в&nbsp;других странах Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;31&nbsp;марта&nbsp;&mdash; 3&nbsp;апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в&nbsp;съемной квартире Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
В&nbsp;КР&nbsp;для прописки граждан предлагают не&nbsp;требовать справки о&nbsp;военном учете В КР для прописки граждан предлагают не требовать справки о военном учете
Бизнес
Воздух в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;покупка квартиры: что важно при выборе жилья в&nbsp;2026 году Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
Сети магазинов O!Store 10&nbsp;лет: большой юбилей и&nbsp;10&nbsp;крутых подарков Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков
&laquo;Капитал Банк&raquo;: быстрые, удобные и&nbsp;выгодные переводы на&nbsp;карты российских банков «Капитал Банк»: быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков
Безлимит на&nbsp;WhatsApp и&nbsp;Telegram в&nbsp;роуминге&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;одной услуге Beeline Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline
8 апреля, среда
18:03
Заболеваемость растет. О симптомах сифилиса рассказали врачи Заболеваемость растет. О симптомах сифилиса рассказали...
17:53
Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанка Айпери Медет кызы вышла в финал
17:53
Криминальные структуры в Кыргызстане фактически ликвидированы — Орунбеков
17:42
Чемпионат Азии по борьбе. Сестры Жуманазаровы проведут схватки за медали
17:37
В Бишкеке хотят расширить улицу Скрябина за счет зеленых насаждений