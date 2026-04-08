Жогорку Кенеш ужесточил контроль за шумом

Жогорку Кенеш принял в третьем чтении изменения в Закон «О тишине» и ряд других нормативных актов. Новые нормы направлены на усиление контроля за шумом.

Согласно документу, теперь квартальные комитеты смогут составлять акты по фактам нарушения тишины. Эти материалы будут направляться в милицию и органы местного самоуправления для последующего рассмотрения и наложения штрафов.

В качестве доказательств разрешено использовать фото, видео и другие технические записи.

Отмечается, что изменения позволят оперативнее реагировать на жалобы граждан, особенно в вечернее и ночное время.

При этом в новогоднюю ночь требования по соблюдению тишины действовать не будут — с 22.00 31 декабря до 3.00 1 января.