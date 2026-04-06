Творческим союзам дадут статус и деньги: в ЖК обсуждают новый закон

В Жогорку Кенеше вынесен на общественное обсуждение проект закона «О творческих союзах».

Документ впервые системно определяет правовой статус творческих союзов и регулирует их деятельность в сферах культуры, литературы, искусства, кино, музыки и театра.

Согласно проекту, творческие союзы будут признаны отдельным субъектом творческой деятельности с правом:

участвовать в разработке государственной политики и законопроектов;

получать государственную поддержку, включая гранты и финансирование проектов;

представлять своих членов к государственным наградам;

защищать профессиональные и социальные права творческих работников.

Отдельный блок посвящен социальной защите творческих работников. Предусматриваются гарантии в части оплаты труда, социального страхования, пенсионного обеспечения, а также возможность получения дополнительной материальной поддержки через союзы.

Законопроект также закрепляет механизмы взаимодействия творческих объединений с государством, включая участие в реализации культурных программ и развитие национального искусства.

В справке-обосновании отмечается, что после 1992-го большинство творческих союзов лишились системной государственной поддержки, а у части организаций отсутствует собственная инфраструктура. В последние годы финансирование частично возобновлено — например, в 2026-м на проекты выделено около 65 миллионов сомов.

Инициаторы подчеркивают, что принятие закона не потребует дополнительных бюджетных расходов и направлено на создание устойчивой системы поддержки творческого сообщества.