Власть

Творческим союзам дадут статус и деньги: в ЖК обсуждают новый закон

В Жогорку Кенеше вынесен на общественное обсуждение проект закона «О творческих союзах».

Документ впервые системно определяет правовой статус творческих союзов и регулирует их деятельность в сферах культуры, литературы, искусства, кино, музыки и театра.

Согласно проекту, творческие союзы будут признаны отдельным субъектом творческой деятельности с правом:

  • участвовать в разработке государственной политики и законопроектов;
  • получать государственную поддержку, включая гранты и финансирование проектов;
  • представлять своих членов к государственным наградам;
  • защищать профессиональные и социальные права творческих работников.

Отдельный блок посвящен социальной защите творческих работников. Предусматриваются гарантии в части оплаты труда, социального страхования, пенсионного обеспечения, а также возможность получения дополнительной материальной поддержки через союзы.

Законопроект также закрепляет механизмы взаимодействия творческих объединений с государством, включая участие в реализации культурных программ и развитие национального искусства.

В справке-обосновании отмечается, что после 1992-го большинство творческих союзов лишились системной государственной поддержки, а у части организаций отсутствует собственная инфраструктура. В последние годы финансирование частично возобновлено — например, в 2026-м на проекты выделено около 65 миллионов сомов.

Инициаторы подчеркивают, что принятие закона не потребует дополнительных бюджетных расходов и направлено на создание устойчивой системы поддержки творческого сообщества.
Материалы по теме
Депутатам Жогорку Кенеша раздали планшеты
В Жогорку Кенеше обсудили развитие рынка лекарственных трав и их переработки
Бизнес заявил о давлении госорганов: предложено оценить ущерб за пять лет
Британии предложили открыть в Кыргызстане вузы и снять барьеры для бизнеса
За вырубку одного — десять новых деревьев: в Кыргызстане ужесточат защиту зелени
Бумагу отменяют: законопроекты в Жогорку Кенеш хотят подавать онлайн
За подделку кумыса — штрафы и конфискация: закон вынесли на обсуждение
Депутаты в регионах: что больше всего беспокоит кыргызстанцев сегодня
Тесты для детей мигрантов надо упростить. Депутаты ЖК проверили их на себе
В Кыргызстане создадут промзоны: как будут работать новые площадки
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Авто можно будет оформить, не&nbsp;выходя из&nbsp;дома: указ президента Авто можно будет оформить, не выходя из дома: указ президента
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
09:45
Атака на Иран. Отставка генералов США, рост цен и удары ракет по дата-центрам Атака на Иран. Отставка генералов США, рост цен и удары...
09:43
Кыргызстан присоединится к развитию этноспорта на международном уровне
09:40
Творческим союзам дадут статус и деньги: в ЖК обсуждают новый закон
09:37
На фоне споров о собаках: история спасенного жеребенка растрогала соцсети
09:34
Глава кабмина КР поздравил спортсменов с профессиональным праздником