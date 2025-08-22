«Миссия Добро»: в Бишкеке проведено 16 операций совместно с российскими врачами

В Бишкеке завершена работа российских врачей в рамках международной программы «Миссия Добро». Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения КР.

По его данным, международная волонтерская программа, организованная Россотрудничеством и сетью клиник «РЖД-Медицина», прошла с 18 по 22 августа. В составе миссии в Кыргызстан прибыли шесть высококвалифицированных специалистов из Москвы, Красноярска, Самары и Читы — уролог, сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, акушер-гинеколог, нефролог и травматолог-ортопед.

Всего в рамках миссии проведено 78 осмотров и консультаций, 24 лекции, 16 совместных операций, 18 ультразвуковых исследований и 14 консилиумов по сложным клиническим случаям.

В течение пяти дней российские врачи совместно с кыргызскими коллегами работали на клинических базах ведущих медицинских учреждений страны: Национального госпиталя, НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, Национального центра кардиологии и терапии, Кыргызского научного центра репродукции человека, НИИ курортологии и восстановительного лечения, Железнодорожной больницы, а также Республиканского центра укрепления здоровья.

«Особое внимание уделено развитию хирургии и обмену опытом в применении малоинвазивных методов. Российские специалисты отметили высокий профессиональный уровень кыргызских врачей, которые ежедневно выполняют сложнейшие операции и несут серьезную нагрузку, а также современное техническое оснащение ведущих клиник. При этом стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития технологий и совместных образовательных проектов», — отметили в Минздраве.

Уточняется, что в Кыргызстан российские врачи приезжали уже шесть раз, а в 2025-м визиты пройдут дважды.