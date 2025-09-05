17:46
Общество

Мэр города Ош встретился с медиками, протестующими против назначения главврача

Мэр города Оша Женишбек Токторбаев встретился с коллективом детской стоматологической поликлиники № 2, где большинство сотрудников высказалось против назначения Талантбека Тороканова главным врачом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, встреча прошла после обращения работников поликлиники к президенту КР. Медики заявили, что не согласны с назначением нового главврача.

«Причиной нашего протеста против назначения Талантбека Тороканова является то, что на предыдущих руководящих должностях он нарушал сплоченность коллектива, что приводило к конфликтам и даже судебным разбирательствам. Ранее, когда он работал в нашей клинике, у нас также возникали разногласия, в коллективе не было единства», — говорится в обращении врачей к президенту.

Отмечается, что ранее обращение к президенту КР подписали 38 сотрудников.

По инициативе коллектива обсуждение завершилось тайным голосованием. Против назначения проголосовали 26 человек, за — 6, воздержались — 4.

Мэр отметил, что вопрос будет решаться после консультаций с вышестоящими органами власти. Он заверил, что доводы врачей будут переданы руководству страны и призвал коллектив к сплоченности.

Министерство здравоохранения КР пока не прокомментировало данную ситуацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342406/
