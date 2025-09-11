13:35
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Власть

Парламент одобрил введение уголовной ответственности за нападение на врачей

Парламент одобрил введение уголовной ответственности за нападение на врачей и учителей. Законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс» сегодня на заседании парламента представил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, предлагается внести наказание за нападение на сотрудника при исполнении обязанностей.

Проект направлен на сохранение безопасности и достоинства сотрудников, работающих в отраслях здравоохранения, образования и других сферах, где оказываются государственные услуги.

«В последнее время участились случаи нападения и агрессии на медиков. Это показывает остроту проблемы. В Уголовном кодексе не прописана ответственность за такие преступления. Поэтому возникла необходимость в этих изменениях», — сказал министр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343120/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр города Ош встретился с медиками, протестующими против назначения главврача
«Миссия Добро»: в Бишкеке проведено 16 операций совместно с российскими врачами
Не все медработники в КР могут с первого раза справиться с аттестацией
Дастан Бекешев предложил установить в больницах камеры с распознаванием лица
Компенсации по 20 тысяч сомов в Кыргызстане получают 5 тысяч 489 врачей
Компенсации востребованным врачам должны возобновить — Эдиль Байсалов
В Кыргызстане создали петицию после избиения врача в госпитале
Врача избили, а потом арестовали: профсоюз медиков требует справедливости
Заснул с леденцом во рту. Из желудка ребенка врачи извлекли пластиковую палочку
В 2025 году на сферу здравоохранения предусмотрено 49 миллиардов сомов
Популярные новости
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Государство полностью берет на&nbsp;себя ипотеку военных и&nbsp;силовиков Государство полностью берет на себя ипотеку военных и силовиков
У&nbsp;коррупционеров и&nbsp;ОПГ будут отбирать землю и&nbsp;бизнес в&nbsp;пользу государства У коррупционеров и ОПГ будут отбирать землю и бизнес в пользу государства
Бизнес
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в&nbsp;MBANK Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
11 сентября, четверг
13:26
ГНС запускает пилотный проект фискального ПО для ресторанов ГНС запускает пилотный проект фискального ПО для рестор...
13:22
Парламент досрочно прекратил полномочия члена ЦИК Гульшаркан Култаевой
13:21
Кыргызстанец Калыбек Арзыкул уулу примет участие в турнире Pancrase 359
13:20
Парламент одобрил введение уголовной ответственности за нападение на врачей
13:18
В 2026 году будет повышена зарплата медиков