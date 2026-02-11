Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева

Председатель Службы государственной охраны при президенте Сыргак Бердикожоев прокомментировал «обеспокоенность граждан, выражаемую в социальных сетях относительно безопасности Камчыбека Ташиева».

Как сообщили в пресс-центре ГКНБ со ссылкой на Сыргака Бердикожоева, этот вопрос учитывается соответствующими государственными органами.

«Президентом Садыром Жапаровым даны необходимые поручения. Камчыбек Ташиев ранее являлся охраняемым лицом, и меры личной охраны будут обеспечиваться и далее в установленном порядке», — сказал глава службы.

Напомним, 10 февраля президент Садыр Жапаров подписал указ об оставке Камчыбека Ташиева с должности заместителя председателя кабинета министров и главы ГКНБ. Свое решение он объяснил стремлением «не допустить раскола в обществе». Сам Камчыбек Ташиев сообщил, что узнал о решении, находясь в Германии на плановом обследовании после перенесенной операции на сердце.

За отставкой председателя спецслужб последовала перестройка силового блока. Должностей лишились заместители главы ГКНБ, Пограничная служба выведена из структуры госкомитета, а на базе Девятой службы создана новая Служба государственной охраны, подчиненная напрямую президенту.

11 февраля председателем Службы государственной охраны при президенте назначен Сыргак Бердикожоев.