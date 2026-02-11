Политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов на своей странице в Facebook прокомментировал отставку главы ГКНБ КР Камчыбека Ташиева, лишение постов его заместителей и вывод Погранслужбы из состава ГКНБ.

Он назвал эти изменения «верхушечным недопереворотом».

По его словам, стало ясно, что правящий тандем изжил себя и стабильность он больше не обеспечивает.

«С другой стороны, очевидно, что он не мог быть вечен и, как заметил мне сегодня один человек, посвященный в нынешние властные реалии в Бишкеке, «чудо, что тандем вообще просуществовал пять лет». Трудно с этим не согласиться, учитывая, что чрезмерные властные амбиции главы ГКНБ делали его в глазах части соотечественников «человеком номер один» в Кыргызстане. Заслуги его велики: он и пограничный спор с Таджикистаном удачно разрешал, и главного вора в законе масштаба всего СНГ Камчи Кольбаева распорядился расстрелять, и родной Джалал-Абад переименовал в Манас в честь легендарного героя кыргызского эпоса, и мэра этого же Манаса отхлестал по лицу за неправильные решения на этом посту», — написал Аркадий Дубнов.

Он задался рядом вопросов: «Чем ответит уже бывший Второй в Кыргызстане на решение Первого подвинуть его из власти? Вернется ли он домой из Германии? Захочет ли принять участие в уже запланированных на 24 января 2027 года очередных президентских выборах? Будут ли его власти прессинговать по возвращении?»

«Говорят, что бывших чекистов не бывает и тогда может быть всякое. Кыргызы, как известно, легки на подъем, особенно южные, чуть что — на коней и маршем на «Белый дом» заступаться за своих. Но вот аксакал кыргызской политики Феликс Кулов сегодня заметил в интервью Vesti.kg, что дальнейшая судьба Ташиева зависит исключительно от его собственных решений, и «если он не пойдет на конфронтацию с властью, то разговоры о его аресте или преследовании не имеют под собой оснований». Добавлю только, что еще ни один из пяти кыргызских президентов, за исключением лишь временного президента Розы Отунбаевой, не покидал свое кресло добровольно и в положенный срок. Однако, тенденция... Будет ли она преодолена благополучно, вопрос открытый», — резюмировал Аркадий Дубнов.

Напомним, 10 февраля опубликован указ президента Кыргызской Республики о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя кабинета министров — председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева. Садыр Жапаров прокомментировал свое решение укреплением единства государства и предотвращением раскола в обществе.