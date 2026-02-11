09:31
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Власть

Правящий тандем изжил себя — Аркадий Дубнов об отставке Камчыбека Ташиева

Политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов на своей странице в Facebook прокомментировал отставку главы ГКНБ КР Камчыбека Ташиева, лишение постов его заместителей и вывод Погранслужбы из состава ГКНБ.

Он назвал эти изменения «верхушечным недопереворотом».

По его словам, стало ясно, что правящий тандем изжил себя и стабильность он больше не обеспечивает.

«С другой стороны, очевидно, что он не мог быть вечен и, как заметил мне сегодня один человек, посвященный в нынешние властные реалии в Бишкеке, «чудо, что тандем вообще просуществовал пять лет». Трудно с этим не согласиться, учитывая, что чрезмерные властные амбиции главы ГКНБ делали его в глазах части соотечественников «человеком номер один» в Кыргызстане. Заслуги его велики: он и пограничный спор с Таджикистаном удачно разрешал, и главного вора в законе масштаба всего СНГ Камчи Кольбаева распорядился расстрелять, и родной Джалал-Абад переименовал в Манас в честь легендарного героя кыргызского эпоса, и мэра этого же Манаса отхлестал по лицу за неправильные решения на этом посту», — написал Аркадий Дубнов.

Читайте по теме
Президент разъяснил свой комментарий по поводу отставки Камчыбека Ташиева

Он задался рядом вопросов: «Чем ответит уже бывший Второй в Кыргызстане на решение Первого подвинуть его из власти? Вернется ли он домой из Германии? Захочет ли принять участие в уже запланированных на 24 января 2027 года очередных президентских выборах? Будут ли его власти прессинговать по возвращении?»

«Говорят, что бывших чекистов не бывает и тогда может быть всякое. Кыргызы, как известно, легки на подъем, особенно южные, чуть что — на коней и маршем на «Белый дом» заступаться за своих. Но вот аксакал кыргызской политики Феликс Кулов сегодня заметил в интервью Vesti.kg, что дальнейшая судьба Ташиева зависит исключительно от его собственных решений, и «если он не пойдет на конфронтацию с властью, то разговоры о его аресте или преследовании не имеют под собой оснований». Добавлю только, что еще ни один из пяти кыргызских президентов, за исключением лишь временного президента Розы Отунбаевой, не покидал свое кресло добровольно и в положенный срок. Однако, тенденция... Будет ли она преодолена благополучно, вопрос открытый», — резюмировал Аркадий Дубнов.

Напомним, 10 февраля опубликован указ президента Кыргызской Республики о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя кабинета министров — председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева. Садыр Жапаров прокомментировал свое решение укреплением единства государства и предотвращением раскола в обществе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361463/
просмотров: 950
Версия для печати
Материалы по теме
Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства
Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева
Камчыбек Ташиев открыл новый спортивный комплекс в Бишкеке
Камчыбек Ташиев помог сельскому молдо достроить дом в Сузакском районе
В Ат-Баши до сих пор нет акима: Камчыбек Ташиев потребовал объяснить задержку
Медикам Нарынской области Камчыбек Ташиев вручил 20 новых автомобилей
Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с тройняшками
В Кыргызстане за год приостановили лицензии 35 ломбардов
Камчыбек Ташиев принял сотрудников ГКНБ — победителей международного турнира
Популярные новости
Президент Кыргызстана отправил в&nbsp;отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства
Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы
Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по&nbsp;вопросам гражданства Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по вопросам гражданства
Бизнес
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
Старт продаж башни ATLAS в&nbsp;Royal Central Park: время инвестировать Старт продаж башни ATLAS в Royal Central Park: время инвестировать
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил программу &laquo;Финансирование сельского хозяйства&nbsp;&mdash; 14&raquo; «Элдик Банк» запустил программу «Финансирование сельского хозяйства — 14»
11 февраля, среда
09:24
Юань и тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на 11 февраля Юань и тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют...
09:22
Мэр Оша провел утренний рейд: улицу Нурматова расширят для уменьшения пробок
09:20
В Канаде при стрельбе в школе погибли не менее десяти человек
09:17
Объявлен повторный конкурс на разработку учебников по кыргызскому языку
09:16
Правящий тандем изжил себя — Аркадий Дубнов об отставке Камчыбека Ташиева