Пограничную службу вывели из состава ГКНБ

Президент Садыр Жапаров подписал указ, которым внесены изменения в структуру и состав кабинета министров.

Согласно документу, Пограничная служба выведена из состава ГКНБ и преобразована в самостоятельный государственный орган — Государственную пограничную службу Кыргызской Республики.

Кабинету министров поручено привести свои решения в соответствие с принятыми изменениями и обеспечить их реализацию.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Пограничная служба КР в разные годы неоднократно меняла статус подчиненности.

В 2012 году Пограничные войска были выведены из состава Государственного комитета национальной безопасности и преобразованы в самостоятельный государственный орган с прямым подчинением руководству страны.

В ноябре 2020 года Пограничная служба вновь была передана в ведение ГКНБ. Соответствующее решение было принято в рамках реформы силового блока. Руководитель Пограничной службы получил статус первого заместителя председателя ГКНБ.