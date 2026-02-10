Пограничную службу вывели из состава ГКНБ

Президент Садыр Жапаров подписал указ, которым внесены изменения в структуру и состав кабинета министров.
Согласно документу, Пограничная служба выведена из состава ГКНБ и преобразована в самостоятельный государственный орган — Государственную пограничную службу Кыргызской Республики.
Кабинету министров поручено привести свои решения в соответствие с принятыми изменениями и обеспечить их реализацию.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Пограничная служба КР в разные годы неоднократно меняла статус подчиненности.
В 2012 году Пограничные войска были выведены из состава Государственного комитета национальной безопасности и преобразованы в самостоятельный государственный орган с прямым подчинением руководству страны.
В ноябре 2020 года Пограничная служба вновь была передана в ведение ГКНБ. Соответствующее решение было принято в рамках реформы силового блока. Руководитель Пограничной службы получил статус первого заместителя председателя ГКНБ.