Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева

Сегодня опубликован указ президента Кыргызской Республики о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя кабинета министров — председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева.
Многолетние отношения Камчыбека Ташиева и действующего президента страны Садыра Жапарова всегда рассматривались как один из самых устойчивых и влиятельных политических союзов в стране. Их сотрудничество началось задолго до прихода к власти: еще в начале 2010-х годов они неоднократно выступали на одной стороне в политических процессах, пережили общий уголовный эпизод 2012 года, что только укрепило их личную связку.
После событий октября 2020 года тандем окончательно оформился: Садыр Жапаров занял пост президента, а Камчыбек Ташиев назначен главой ГКНБ и стал ключевой опорой силового блока. Именно он курировал самые резонансные дела, формировал силовую политику и де-факто являлся ближайшим доверенным президентской команды.
В экспертной среде их союз нередко называли самым прочным политическим дуэтом страны, а любые кадровые изменения вокруг Камчыбека Ташиева воспринимались как индикатор серьезных перемен в конфигурации власти.
В последнее время в политических кругах ходили слухи о возможном участии главы спецслужбы на предстоящих президентских выборах. Сам Камчыбек Ташиев неоднократно заявлял, что не намерен участвовать в президентской гонке и поддерживает Садыра Жапарова.