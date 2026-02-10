Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева

Сегодня опубликован указ президента Кыргызской Республики о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя кабинета министров — председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева.

Фото из интернета. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев

Камчыбека Ташиева назначили председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана 16 октября 2020 года. Указ подписал в то время исполняющий обязанности президента после событий 5–6 октября 2020 года Садыр Жапаров.

Многолетние отношения Камчыбека Ташиева и действующего президента страны Садыра Жапарова всегда рассматривались как один из самых устойчивых и влиятельных политических союзов в стране. Их сотрудничество началось задолго до прихода к власти: еще в начале 2010-х годов они неоднократно выступали на одной стороне в политических процессах, пережили общий уголовный эпизод 2012 года, что только укрепило их личную связку.

После событий октября 2020 года тандем окончательно оформился: Садыр Жапаров занял пост президента, а Камчыбек Ташиев назначен главой ГКНБ и стал ключевой опорой силового блока. Именно он курировал самые резонансные дела, формировал силовую политику и де-факто являлся ближайшим доверенным президентской команды.

В экспертной среде их союз нередко называли самым прочным политическим дуэтом страны, а любые кадровые изменения вокруг Камчыбека Ташиева воспринимались как индикатор серьезных перемен в конфигурации власти.

В последнее время в политических кругах ходили слухи о возможном участии главы спецслужбы на предстоящих президентских выборах. Сам Камчыбек Ташиев неоднократно заявлял, что не намерен участвовать в президентской гонке и поддерживает Садыра Жапарова.