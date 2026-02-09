11:37
В 2026 году в КР запустят 75 предприятий по переработке сельхозпродукции

В 2026 году в Кыргызстане планируется запуск 75 предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды сообщил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

По его словам, перечень предприятий сформирован с учетом региональной специфики и наличия сырьевой базы в каждом регионе.

Производство продуктов. Сколько Кыргызстан планирует вложить денег в развитие

Кроме того, к 2030-му общее количество вновь открытых компаний в сфере переработки сельхозпродукции планируется довести до 385.

В настоящее время в республике работают 483 крупных и средних промышленных предприятия по переработке, 40 торгово-логистических центров, около 15 тысяч малых предприятий, 264 хранилища для овощей и фруктов, а также 119 убойных пунктов.
