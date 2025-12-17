15:26
Экономика

Правительство намерено расширять внедрение современных систем орошения

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев призвал фермеров активно внедрять капельные и дождевальные системы орошения. Об этом сообщает Минводсельхоз.
 
По словам Бакыта Торобаева, изменение климата, таяние ледников и сокращение количества осадков требуют более рационального использования водных ресурсов. Особую обеспокоенность вызывает снижение уровня воды в Иссык-Кульском регионе.
 
Правительство проводит масштабную работу по сохранению водных ресурсов: строятся водохранилища, ведется очистка и реконструкция каналов. В целях сокращения потерь воды также осуществляется строительство завода по производству бетонного полотна для облицовки каналов.
 
В настоящее время современные системы орошения внедрены лишь на 16 тысячах гектаров сельскохозяйственных земель. Правительство ставит цель ежегодно расширять их внедрение на 30–40 тысяч гектаров, а к 2030 году охватить 200 тысяч гектаров.
 
Министр отметил, что для фермеров доступны различные источники финансирования, включая государственные и районные фонды, банковские инструменты, проекты Всемирного банка, а также запуск отдельного механизма льготного кредитования с 2026 года.
 
«Эти системы не только позволяют экономить воду, но и увеличивают урожайность, повышают качество продукции и, как следствие, способствуют росту доходов фермеров», — подчеркнул Бакыт Торобаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354965/
