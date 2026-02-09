Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане остается стабильной на фоне случаев ящура. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды заявил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

По его словам, в каждом районе страны созданы штабы, усилен контроль, в том числе на границах.

Депутат Илимбек Кубанычбеков отметил, что из-за случаев ящура Казахстан, Россия и Беларусь приостановили экспорт скота. В попытке выйти из этой ограничительной ситуации предприниматели пытаются реэкспортировать скот из Китая в Узбекистан. Однако транзитный канал пока закрыт, что вызвало у нардепа вопросы.

Глава Ветеринарной службы Адилет Сотовалдиев пояснил, что в КНР эпизоотическая ситуация по ящуру остается крайне сложной. Кроме того, КР не может принимать скот из Китая по требованиям ЕАЭС.

Бакыт Торобаев добавил, что ради небольшой выгоды Кыргызская Республика не может рисковать здоровьем людей и состоянием скота.