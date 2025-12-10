В Кыргызстане начали строить первый комплекс по шоковой заморозке мяса

В селе Байтик Аламединского района заложили капсулу в честь начала строительства многофункционального агроиндустриального комплекса. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Заместитель председателя кабинета министров — глава Минводсельпрома Бакыт Торобаев подчеркнул, что проект реализуют в рамках политики президента по поддержке сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности страны.

Строят комплекс на основании инвестиционного соглашения между ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» и южнокорейской DOD Company, которая инвестировала в проект $12 миллионов.

В новом комплексе внедрят современную технологию — шоковую заморозку при -35 градусах впервые для Кыргызстана. Она позволит:

сохранять естественную структуру мяса;

обеспечивать длительное хранение без добавок;

предотвращать потерю веса, влаги и цвета;

соответствовать высоким стандартам таких рынков, как Корея и Япония.

По словам Бакыта Торобаева, запуск проекта обеспечит создание нового рынка сбыта для фермеров, технологическое обновление отрасли, рост экспортного потенциала, улучшение инвестиционной среды и развитие агропромышленного комплекса республики.