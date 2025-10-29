08:39
Кыргызстан намерен увеличить объем агроэкспорта в два раза к 2030 году

Кыргызстан намерен увеличить объем агроэкспорта в два раза к 2030 году. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации развития агропромышленного комплекса КР Рустам Балтабаев, выступая на панельной сессии международной выставки KyrgyzTransLogistic 2025.

Он напомнил, что согласно подписанному в прошлом году президентскому Указу «О дополнительных мерах по развитию агропромышленного комплекса» утверждены более 35 направлений в сфере стимулирования экспорта, переработки сельхозпродукции и привлечения инвестиций.

«Президент поставил задачу: к 2030 году мы должны удвоить экспорт, а к 2040-му довести уровень переработки до 50 процентов», — сказал он, отметив, что для развития агропромышленного сектора нужна эффективная логистика.

По его словам, когда мы говорим про экспорт, важно понимать, что он напрямую связан с транспортом и логистикой. Без решения этих вопросов невозможно добиться устойчивого роста.
