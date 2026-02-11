В Кыргызстане внедряют «скотные лагеря» для сохранения пастбищ

Чтобы снизить нагрузку на пастбища возле сел, в Кыргызстане внедряют модель «скотных лагерей». Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.
По данным Бакыта Торобаева, общая площадь пастбищ в КР составляет 9 миллионов гектаров, из которых эффективными считаются только 5 миллионов. Поголовье скота достигает 2 миллионов голов КРС и 6 миллионов голов МРС.