В Кыргызстане внедряют «скотные лагеря» для сохранения пастбищ

Чтобы снизить нагрузку на пастбища возле сел, в Кыргызстане внедряют модель «скотных лагерей». Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Фото Жогорку Кенеша. Бакыт Торобаев
По его словам, в стране действует запрет на выпас скота на близлежащих к селам пастбищах с 15 апреля по 15 сентября. Для фермеров, которые не планируют выводить скот на дальние пастбища, организуют специальные лагеря внутри сел. В таком формате хозяева смогут сдавать скот утром и забирать его вечером. Сейчас кабмин прорабатывает вопросы финансирования этой модели.

По данным Бакыта Торобаева, общая площадь пастбищ в КР составляет 9 миллионов гектаров, из которых эффективными считаются только 5 миллионов. Поголовье скота достигает 2 миллионов голов КРС и 6 миллионов голов МРС.
