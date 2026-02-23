После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц

В социальных сетях распространяется аудиозапись, в которой якобы фигурируют имена Тай-Мураса Ташиева, сына экс-главы ГКНБ, и министра здравоохранения Каныбека Досмамбетова.

В ролике утверждается, что в Джалал-Абадской области они могли быть причастны к рейдерскому захвату завода, стоимость которого, по словам авторов записи, исчисляется миллионами.

В ролике также говорится, что заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев якобы знал о происходящем и «пытался поддержать рейдеров». Официальных подтверждений этим заявлениям на данный момент нет.

Аудиоролик содержит эмоциональный разговор о продаже земли, юристах, давлении и конфликте вокруг предприятия. Судя по записи, один из собеседников утверждает, что объект продавался как «пустой участок», тогда как после сделки он оказался оформленным как завод. В аудио также упоминаются конфликты между участниками сделки, жалобы на давление и угрозы уголовными делами.

Это уже второй случай за последнее время. Ранее в Сети появлялось аудио якобы с участием депутата Кундузбека Сулайманова, и через несколько дней после скандала он объявил о сложении полномочий.

Никаких официальных комментариев от упомянутых лиц пока не поступало.