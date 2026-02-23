15:09
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Власть

После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц

В социальных сетях распространяется аудиозапись, в которой якобы фигурируют имена Тай-Мураса Ташиева, сына экс-главы ГКНБ, и министра здравоохранения Каныбека Досмамбетова.

В ролике утверждается, что в Джалал-Абадской области они могли быть причастны к рейдерскому захвату завода, стоимость которого, по словам авторов записи, исчисляется миллионами.

В ролике также говорится, что заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев якобы знал о происходящем и «пытался поддержать рейдеров». Официальных подтверждений этим заявлениям на данный момент нет.

Читайте по теме
ЦИК лишила мандата депутата Кундузбека Сулайманова

Аудиоролик содержит эмоциональный разговор о продаже земли, юристах, давлении и конфликте вокруг предприятия. Судя по записи, один из собеседников утверждает, что объект продавался как «пустой участок», тогда как после сделки он оказался оформленным как завод. В аудио также упоминаются конфликты между участниками сделки, жалобы на давление и угрозы уголовными делами.

Это уже второй случай за последнее время. Ранее в Сети появлялось аудио якобы с участием депутата Кундузбека Сулайманова, и через несколько дней после скандала он объявил о сложении полномочий.

Никаких официальных комментариев от упомянутых лиц пока не поступало.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363158/
просмотров: 934
Версия для печати
Материалы по теме
Два вида поддержки производителям молока в Кыргызстане предложил Бакыт Торобаев
В Кыргызстане внедряют «скотные лагеря» для сохранения пастбищ
Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане остается стабильной на фоне случаев ящура
В 2026 году в КР запустят 75 предприятий по переработке сельхозпродукции
Рейдерство в Бишкеке: ГКНБ задержал главу «МБЭ Групп», основатель в розыске
Лжемилиционеры шантажом вымогали у мужчины $100 тысяч
Правительство намерено расширять внедрение современных систем орошения
В Кыргызстане начали строить первый комплекс по шоковой заморозке мяса
Подозреваемую в рейдерском захвате АО «Дыйкан» задержали на Иссык-Куле
Прикрывался президентом. За рейдерство задержаны Абдулла Юсупов и его сообщники
Популярные новости
Снести все конструкции и&nbsp;вернуть фонтан на&nbsp;проспекте Чуй потребовал мэр Бишкека Снести все конструкции и вернуть фонтан на проспекте Чуй потребовал мэр Бишкека
Амангельдиев объяснил роль Ширшова в&nbsp;переговорах по&nbsp;Верхненарынскому каскаду Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду
Мы&nbsp;должны думать о&nbsp;будущем. Садыр Жапаров о&nbsp;создании следственного комитета Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета
Садыр Жапаров: После реформы ГКНБ станет настоящей спецслужбой, как прежний КГБ Садыр Жапаров: После реформы ГКНБ станет настоящей спецслужбой, как прежний КГБ
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
Salam Premium Cola запускает ифтары в&nbsp;Рамадан Salam Premium Cola запускает ифтары в Рамадан
Сладкое &laquo;спасибо&raquo;: &laquo;Умай Групп&raquo; поздравила мужчин с&nbsp;23&nbsp;февраля Сладкое «спасибо»: «Умай Групп» поздравила мужчин с 23 февраля
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
23 февраля, понедельник
15:04
В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
15:02
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает снижаться
14:52
Депутат призвала решить вопрос с Казахстаном по пропускному режиму на границе
14:49
После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
14:47
Как мы могли заранее знать? Мэр Бишкека о демонтаже конструкций возле ЦУМа