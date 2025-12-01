17:30
Экономика

Для роста сельхозпереработки в Кыргызстане планируют создать 385 предприятий

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики поставило амбициозную цель: довести уровень переработки сельскохозяйственной продукции в стране до 25 процентов к 2030 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, для достижения данной цели в рамках «Плана по развитию перерабатывающей промышленности» в республике планируют создать в общей сложности 385 новых предприятий. Они будут охватывать районы и сельские аймаки, обеспечивая устойчивость сырьевой базы и снижая потери продукции.

Создание предприятий распределится следующим образом:

  • 40 торгово-логистических центров (ТЛЦ);

  • 45 крупных перерабатывающих предприятий;

  • 300 малых и средних предприятий.

Предприятия будут иметь мощности для хранения и переработки широкого спектра продукции: мяса, молока, рыбы, шерсти, кожи, овощей и фруктов, а также другие объекты агропромышленного направления.

При строительстве новых объектов учтут специализацию сельскохозяйственных культур каждого региона. Наибольшее число предприятий планируют открыть в Чуйской (7 ТЛЦ и 78 перерабатывающих производств) и Иссык-Кульской областях (6 ТЛЦ и 66 производств по переработке).

Проект будут реализовывать совместно с органами местного самоуправления, он станет основой для экономического роста регионов. В результате реализации плана ожидается:

  • снижение потерь сельскохозяйственной продукции;

  • создание дополнительных рабочих мест;

  • повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса;

  • увеличение стоимости и доли переработки сельскохозяйственной продукции.
