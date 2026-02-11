Два вида поддержки производителям молока в Кыргызстане предложил Бакыт Торобаев

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев сегодня на заседании ЖК призвал производителей молока переходить от количества к качеству.

По его словам, фермеры сегодня могут воспользоваться двумя льготными предложениями. Первое — кредит под 3 процента для выращивания породистых коров. Если же они не хотят брать займы, то могут получить бесплатно семя породистого скота, которое позволит вырастить коров, дающих вдвое больше молока.

Бакыт Торобаев добавил, что с прошлого года система ценообразования изменилась: если раньше все скупали по 35 сомов за литр, то сейчас, в зависимости от жирности, заводы принимают молоко по ценам до 51 сома. Но весной при переходе на подножный корм жирность молока падает, поэтому приемщики не могут дать высокую цену.

Отметим, ранее производители молока выступили с требованием установить единую цену не ниже 40 сомов.