В КР упростили порядок получения господдержки для семеноводческих хозяйств

Кабинет министров внес изменения в постановление, которым утвержден порядок предоставления государственных дотаций семеноводческим хозяйствам.

Согласно новой редакции, уточняется перечень документов, которые должны представлять сельхозтоваропроизводители для получения дотационных семян и господдержки. Заявление подается в районное управление аграрного развития с указанием контактных данных.

К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность и ИНН (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо документы о госрегистрации, устав и данные руководителя (для юридических лиц), а также документы, подтверждающие наличие земельного участка.

При этом, если документы могут быть получены через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», их предоставление заявителем не требуется.

Установлены конкретные сроки рассмотрения заявок. Районное управление обязано в течение двух рабочих дней передать документы в районную комиссию. Комиссия принимает решение о включении в список получателей дотационных семян не позднее пяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Из порядка исключены отдельные пункты (12, 18 и 28), а также уточнены требования к семеноводческим хозяйствам, производящим и реализующим семена приоритетных сельхозкультур. Они обязаны подтверждать качество и объем семян, понесенные затраты, а также отсутствие задолженности по налогам, страховым взносам и бюджетным кредитам. Ответственность за достоверность представленных данных возлагается на хозяйство.

Также предусмотрено, что на основании решения районной комиссии заключается договор о предоставлении государственной дотации между семеноводческим хозяйством и уполномоченным органом в сфере сертификации семян и регистрации сортов. Решение о выплате дотации принимается руководителем уполномоченного госоргана в течение трех рабочих дней после получения необходимых документов.

Постановление вступит в силу через 15 дней.