В Кыргызстане зафиксирован рост производства сельскохозяйственной продукции. Такие данные приводит Евразийская экономическая комиссия.

По ее днным, в январе – сентябре 2025 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2,1 процента.

Рост наблюдался в Армении, Казахстане, России и Кыргызстане, снижение – в Беларуси.

В указанный период в ЕАЭС производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 0,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, молока – на 1,5 процента, яиц – на 4,4 процента.

Рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) отмечен в Кыргызстане, Казахстане, Армении и России, молока – в Казахстане, Беларуси, Кыргызстане и России, яиц – во всех государствах–членах ЕАЭС.