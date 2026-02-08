12:41
Власть

В Японии после роспуска парламента проходят досрочные выборы

В Японии сегодня проходят общенациональные досрочные выборы в парламент. Аналитики предрекают победу в голосовании местным национал-консерваторам, которых возглавляет недавно избранная премьер-министр страны Санаэ Такаити.

Выборы проходят без сообщений о значительных нарушениях и сопутствующих инцидентах, отмечают наблюдатели. При этом на севере Японии накануне прошли рекордные снегопады, что может затруднить сам процесс и подсчет голосов в некоторых районах.

Проведенные перед выборами опросы показывают, что коалиция Либерально-демократической партии, которую возглавляет Санаэ Такаити, и «Общества обновления Японии» может получить до 300 мест из 465 в парламенте. Простого большинства могут достигнуть и сами либералы, что станет для них значительным прогрессом после поражения на парламентских выборах в стране в 2024 году.

Японская оппозиция, несмотря на создание нового центристского альянса и рост рейтинга ультраправых сил, считается слишком раздробленной, чтобы представлять реальную угрозу для консерваторов из правящей коалиции, отмечает агентство Associated Press. 

Отметим, что Санаэ Такаити стала главой правительства осенью 2025-го по итогам голосования в парламенте, а не в ходе всеобщих выборов, после досрочного ухода с этого поста Сигэру Исибы.

Соответственно, теперь она решила заручиться и всенародным мандатом на правление, в ходе которого обещала проводить более решительную оборонную политику и повысить государственные расходы и инвестиции, чтобы стимулировать рост, увеличить налоговые поступления и стабилизировать бюджет.
