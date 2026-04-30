Генплан водоснабжения сел Джалал-Абадской области поможет составить Южная Корея. Об этом стало известно на встрече министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлиста Акунбекова с представителями компании SAMAN и госкорпорации Korea Environmental Industry & Technology Institute (KEITI) в Сеуле.

По данным пресс-службы ведомства, стороны обсудили обеспечение сельчан чистой питьевой водой и проект по разработке генерального плана улучшения водоснабжения в Джалал-Абадской области.

Проект предусматривает охват 35 населенных пунктов и обеспечение доступа к безопасной питьевой воде для более 126 тысяч человек.

Запланировано строительство водозаборов, насосных станций, резервуаров и магистральных водоводов.