Энергетики Кыргызстана перейдут на усиленный режим работы в праздничные дни

1, 5 и 9 мая энергетики будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

По их данным, такие меры приняты для обеспечения бесперебойного электроснабжения населения в праздничные дни. Все филиалы ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» переведены на особый режим работы.

Во всех районных электрических сетях организовано дежурство оперативно-выездных бригад. К ним дополнительно привлечены представители руководства филиалов. Для оперативного реагирования на возможные аварии подготовлены спецтехника и дежурные автомашины, бригады обеспечены необходимым оборудованием.

В случае вопросов об электроснабжении жители могут круглосуточно обращаться в кол-центр ОАО «НЭСК» по номеру 105, а также по мобильным телефонам: 0772001209, 0556001209 и через WhatsApp 0702001209.

Контактные номера диспетчеров филиалов:

  • ИПЭС — 0392240903;
  • Талас ПЭС — 0700720032;
  • Баткен ПЭС — 0776460860;
  • Нарын ПЭС — 0352252343;
  • Бишкек ПЭС — 0556025381;
  • Чуй ПЭС — 0559544510;
  • Ош ПЭС — 0772006015;
  • Джалал-Абад ПЭС — 0777660669.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372507/
