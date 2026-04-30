Энергетики Кыргызстана перейдут на усиленный режим работы в праздничные дни

1, 5 и 9 мая энергетики будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
По их данным, такие меры приняты для обеспечения бесперебойного электроснабжения населения в праздничные дни. Все филиалы ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» переведены на особый режим работы.
Во всех районных электрических сетях организовано дежурство оперативно-выездных бригад. К ним дополнительно привлечены представители руководства филиалов. Для оперативного реагирования на возможные аварии подготовлены спецтехника и дежурные автомашины, бригады обеспечены необходимым оборудованием.
В случае вопросов об электроснабжении жители могут круглосуточно обращаться в кол-центр ОАО «НЭСК» по номеру 105, а также по мобильным телефонам: 0772001209, 0556001209 и через WhatsApp 0702001209.
Контактные номера диспетчеров филиалов:
- ИПЭС — 0392240903;
- Талас ПЭС — 0700720032;
- Баткен ПЭС — 0776460860;
- Нарын ПЭС — 0352252343;
- Бишкек ПЭС — 0556025381;
- Чуй ПЭС — 0559544510;
- Ош ПЭС — 0772006015;
- Джалал-Абад ПЭС — 0777660669.