Алое безумие в Кыргызстане: фото и видео маковых полей взорвали соцсети

Социальные сети Кыргызстана в последние дни заполнили фото и видео маковых полей. Пользователи публикуют яркие кадры алых цветов, покрывающих целые поля.
Каждую весну маки массово зацветают в разных регионах страны, превращая привычные пейзажи в живые картины. Это явление давно стало сезонной традицией, но каждый год вызывает новый всплеск интереса.
Пользователи делятся роликами с прогулок, съемками с дронов и фотографиями на фоне цветущих полей. Особенно активно кадры появляются из Чуйской и Иссык-Кульской областей.
Такие «алые дни» уже стали неофициальным символом весны — коротким, но запоминающимся моментом, который хочется сохранить хотя бы на фото.