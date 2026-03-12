Долетят до Китая. Япония объявила о развертывании дальнобойных ракет

Япония объявила о развертывании первой партии своих дальнобойных ракет, которые могут достичь КНР. Об этом сообщает ABC News.

Уточняется, что правительство страны объявило о начале развертывания первых дальнобойных ракет, способных достигать материкового Китая. Модернизированный комплекс Type-12 класса «земля-корабль», созданный оборонным гигантом Mitsubishi Heavy Industries, увеличил свою дальность с исходных 200 километров до 1 тысячи. Это выводит японские ударные средства на принципиально новый оперативный уровень.

К концу марта батареи будут развернуты в юго-западной префектуре Кумамото. В следующем году ракеты появятся в Сидзуоке — западнее Токио.

Формально Япония реализует программу укрепления собственной обороноспособности, однако в Пекине такие действия квалифицируют иначе.

Официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь выступил с предупреждением: если Япония осмелится посягнуть на суверенитет и безопасность Китая, она неизбежно столкнется с решительным отпором и потерпит сокрушительное поражение.

Эскалация риторики отражает растущую напряженность в регионе, где каждый шаг по наращиванию вооружений воспринимается противоположной стороной как подготовка к конфликту, отмечают военные аналитики.

Тысячекилометровая дальность Type-12 — это сигнал о том, что Япония выходит за рамки традиционной оборонительной доктрины и обзаводится средствами, которые в Пекине считают ударными.

