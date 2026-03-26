Власть

Реконструкции моста через реку Нарын быть: президент ратифицировал документ

Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации обменных нот между кабинетом министров КР и правительством Японии по проекту «Реконструкция (строительство) моста через реку Нарын на автодороге Бишкек — Ош для улучшения связанности с транскаспийским международным транспортным маршрутом и грантового соглашения между кабмином и Японским агентством международного сотрудничества (JICA)».

Согласно проекту, предусмотрено строительство современного моста протяженностью 210 метров через реку Нарын в Токтогульском районе Джалал-Абадской области. Он заменит старый, построенный еще в 1964 году.

Правительство Японии предоставит Кыргызстану грант в размере $21,5 миллиона. КР участвует в софинансировании из республиканского бюджета ($113,3 тысячи).

Реализация проекта позволит повысить пропускную способность стратегической дороги Бишкек — Ош, сократить время в пути для грузового и пассажирского автотранспорта, а также укрепить связи региона с Транскаспийским международным транспортным маршрутом.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
