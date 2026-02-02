В Кыргызско-Японском центре человеческого развития (KRJC) 15 февраля пройдет акция «Какидзоме». Об этом сообщили в центре.

По его данным, какидзоме — это традиционное первое письмо года.

Фото Кыргызско-Японского центра человеческого развития

«У вас будет возможность поучаствовать в написании напутствующих пожеланий, а также вас ждет насыщенная культурная программа: оригами, японские игры, концерт, угощения и многое другое. Какидзоме — это момент тишины, концентрации и вдохновения, когда через кисть и тушь вы формулируете свое намерение на новый год. Приходите попробовать, почувствовать и забрать с собой не просто иероглиф, а смысл. Подходит для всех, даже если вы новичок. Вход свободный», — говорится в сообщении.