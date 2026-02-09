Партия премьер-министра Японии выиграла досрочные парламентские выборы. Президент США поздравил Санаэ Такаити с «оглушительной победой», сообщает NHK.

Фото из архива

Либерально-демократическая партия (ЛДП), которую возглавляет Санаэ Такаити, одержала убедительную победу на выборах, получив 316 из 465 мандатов.

Это лучший результат ЛДП с момента ее образования в 1955 году. Партия получила конституционное большинство в нижней палате, что открывает путь к реформам.

Еще до официального подведения итогов досрочных выборов Санаэ Такаити поздравил американский президент Дональд Трамп.

«Поздравляю премьер-министра и ее коалицию с оглушительной победой, — написал он в своей соцсети Truth Social. — Желаю больших успехов в проведении консервативной политики в духе мира сквозь мощь!»

Отметим, что Санаэ Такаити стала главой правительства осенью 2025 года по итогам голосования в парламенте, а не в ходе всеобщих выборов, после досрочного ухода с этого поста Сигэру Исибы.

Она решила заручиться всенародным мандатом на правление, в ходе которого обещала проводить более решительную оборонную политику и повысить государственные расходы и инвестиции, чтобы стимулировать рост, увеличить налоговые поступления и стабилизировать бюджет.