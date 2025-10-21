Премьер-министром Японии впервые стала женщина. Чем известна Санаэ Такаити

Парламент Японии большинством голосов избрал премьер-министром Санаэ Такаити — лидера правящей Либерально-демократической партии.

Она стала первой женщиной в истории страны, занявшей этот пост.

Санаэ Такаити возглавила ЛДП менее трех недель назад. После ее победы партия «Комэйто», многолетний партнер по коалиции, вышла из блока. Однако Такаити удалось быстро заключить новое соглашение с партией «Японские инновации», что обеспечило ей парламентское большинство.

Как пишут японские СМИ, перед новым премьером стоят ключевые задачи — формирование кабинета министров, стабилизация коалиции, борьба с затяжной инфляцией и укрепление системы национальной безопасности. В ближайшее время ожидаются и важные внешнеполитические события, включая возможный визит президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, приход Санаэ Такаити к власти стал историческим шагом для страны, которая традиционно занимает низкие позиции по уровню участия женщин в политической жизни.