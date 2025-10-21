Премьер-министром Японии впервые стала женщина. Чем известна Санаэ Такаити

Парламент Японии большинством голосов избрал премьер-министром Санаэ Такаити — лидера правящей Либерально-демократической партии.
Она стала первой женщиной в истории страны, занявшей этот пост.
Санаэ Такаити возглавила ЛДП менее трех недель назад. После ее победы партия «Комэйто», многолетний партнер по коалиции, вышла из блока. Однако Такаити удалось быстро заключить новое соглашение с партией «Японские инновации», что обеспечило ей парламентское большинство.
Как пишут японские СМИ, перед новым премьером стоят ключевые задачи — формирование кабинета министров, стабилизация коалиции, борьба с затяжной инфляцией и укрепление системы национальной безопасности. В ближайшее время ожидаются и важные внешнеполитические события, включая возможный визит президента США Дональда Трампа.
По данным Bloomberg, приход Санаэ Такаити к власти стал историческим шагом для страны, которая традиционно занимает низкие позиции по уровню участия женщин в политической жизни.
Санаэ Такаити 64 года. Родилась 7 марта 1961-го в Нагое. Выпускница Университета Кобе. Представитель консервативного крыла Либерально-демократической партии.
Сторонница усиления обороны, жесткой внешней политики и активной фискальной стратегии.
Санаэ Такаити — протеже бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и поклонница Маргарет Тэтчер, которую она называет своим политическим ориентиром. Она также выступает за пересмотр пацифисткой Конституции Японии.
Как пишет BBC, в 2004 году Такаити вышла замуж за коллегу по партии Таку Ямамото, не сходив с ним ни на одно свидание. Пара развелась в 2017-м из-за политических разногласий, однако вновь поженилась в 2021 году. В первом браке Санаэ Такаити взяла фамилию мужа, но по его настоянию продолжила использовать свою девичью фамилию в общественной жизни. После повторной свадьбы супруг взял ее фамилию.
Санаэ Такаити — поклонница жанра heavy metal и с юности играет на ударных инструментах. Дома у нее есть электронная ударная установка, которая, по ее словам, помогает справляться со стрессом.
В молодости увлекалась мотоциклами, но отказалась от этого хобби в 1993-м, когда начала политическую карьеру, опасаясь, что возможные аварии могут помешать работе.