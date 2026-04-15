Общество

Кыргызстан и Япония обсудили расширение сотрудничества в сфере трудовой миграции

В рамках рабочей поездки в Токио 14 апреля министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Канатбек Сагынбаев провел встречу с парламентским вице-министром здравоохранения, труда и благосостояния Японии Масаюки Камия.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-японского взаимодействия в сфере трудовой миграции и занятости.

Особое внимание уделено реализации программы «Токутэй гино» (Specified Skilled Worker), а также вопросам расширения направлений сотрудничества с учетом актуальных потребностей японского рынка труда.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении возможностей трудоустройства граждан КР, включая освоение новых направлений занятости в Японии.

По итогам переговоров отмечен конструктивный характер диалога и подтверждена готовность к дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия. Достигнута договоренность о проработке вопроса подписания соответствующего меморандума между профильными министерствами.
