Депутаты одобрили перечисление всей прибыли Нацбанка в республиканский бюджет

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании без обсуждения сразу в трех чтениях одобрили проект конституционного закона «О вопросах перечисления прибыли Национального банка».

Согласно документу, Нацбанк перечислит 100 процентов своей прибыли в доход республиканского бюджета после подтверждения финансовой отчетности независимым внешним аудитором.

Ранее сообщалось, что объем перечислений может составить около 50 миллиардов сомов. По данным Министерства финансов, средства планируется направить на финансирование социально значимых расходов бюджета.

НБ КР перечисляет всю свою прибыль в республиканский бюджет с 2023 года. Тогда перечислено 12,6 миллиарда сомов, в 2024-м — 45,7 миллиарда.