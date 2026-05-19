Экономика
Атака на Иран

Атака на Иран. США снова продлили действие лицензии на российскую нефть

Министерство финансов США снова решило продлить еще на 30 дней срок, в течение которого из-под санкций выводится российская нефть, перевозимая по морю. Об этом сообщил глава ведомства Скотт Бессент.

Срок действия предыдущей лицензии, разрешающей поставки, истек 16 мая.

Разрешение распространяется на сделки по продаже, транспортировке и разгрузке грузов, но не распространяется на новые поставки и не касается операций, связанных с Ираном.

Новая лицензия фактически повторяет механизм, который ранее уже применялся Вашингтоном. До этого действовало аналогичное разрешение на операции с российской нефтью, загруженной до 12 марта.  

Напомним, Вашингтон ослабил санкции против российской нефти на фоне топливного кризиса, начавшегося из-за войны Соединенных Штатов и Израиля с Ираном.

Ранее Вашингтон отказался продлевать действие лицензии на российскую нефть, но спустя сутки изменил решение. 
