Нацбанк перечислит всю прибыль в бюджет. Профильный комитет одобрил законопроект

Комитет Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции одобрил проект конституционного закона «О вопросах перечисления прибыли Национального банка Кыргызской Республики».

Согласно законопроекту, Национальный банк перечислит 100 процентов своей прибыли в доход республиканского бюджета после того, как финансовую отчетность подтвердит независимый внешний аудитор.

В ходе заседания было отмечено, что речь может идти о 50 миллиардах сомов. По данным Минфина, средства будут направлены на финансирование социально значимых расходов бюджета.

В 2024 году Нацбанк перечислил в бюджет 45,7 миллиарда сомов, в 2023-м — 12,6 миллиарда сомов.

По итогам обсуждения проект закона был одобрен сразу в трех чтениях.