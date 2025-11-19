12:45
Нацпрограмма «Здоровое сердце» на 2025-2030 годы утверждена в Кыргызстане

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О национальной программе «Здоровое сердце» на 2025-2030 годы».

По данным пресс-службы главы государства, в стране сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются главной причиной смертности населения. Так, по сведениям Национального статистического комитета, в 2023-м в структуре смертности на долю ССЗ приходилось более половины (52,3 процента) всех случаев смертей.

Основной целью программы являются снижение преждевременной смертности на 25 процентов и сокращение социально-экономического бремени от ССЗ и неинфекционных заболеваний (НИЗ).

Достижение цели планируется посредством формирования устойчивой, интегрированной, цифровой и пациентоориентированной системы профилактики, раннего выявления, лечения и реабилитации, обеспечивающей равный доступ к медицинской помощи для всех категорий населения.
