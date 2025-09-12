Центр исследования религиозной ситуации при Государственной комиссии по делам религий переименован в Центр исследования религиозной и межэтнической ситуации при Национальном агентстве по делам религий и межэтнических отношений при президенте Кыргызской Республики. Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.

Отмечается, что решение принято в целях дальнейшего повышения эффективности государственной политики в сфере религии и межэтнических отношений, учитывая накопленный положительный опыт комплексного решения вопросов по указанным направлениям.

Глава государства также поручил утвердить Положение о центре и реализовать указ в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных для государственных органов исполнительной власти в республиканском бюджете на соответствующий год и последующие годы.