11:33
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Власть

Центр исследования религиозной ситуации переименован — указ президента

Центр исследования религиозной ситуации при Государственной комиссии по делам религий переименован в Центр исследования религиозной и межэтнической ситуации при Национальном агентстве по делам религий и межэтнических отношений при президенте Кыргызской Республики. Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.

Отмечается, что решение принято в целях дальнейшего повышения эффективности государственной политики в сфере религии и межэтнических отношений, учитывая накопленный положительный опыт комплексного решения вопросов по указанным направлениям.

Глава государства также поручил утвердить Положение о центре и реализовать указ в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных для государственных органов исполнительной власти в республиканском бюджете на соответствующий год и последующие годы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343217/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
В Астане пройдет VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий
В торговом центре Dostyk Plaza в Алматы запретили вход в никабах и парандже
Деятельность девяти религиозных организаций приостановили в Кыргызстане
В Бишкеке построят медицинский городок: детали указа президента
В КР приостановлена деятельность более десяти религиозных лагерей для детей
США включили Кыргызстан в список стран под особым наблюдением. Почему?
Утверждены новые правила по контролю и распространению религиозных материалов
Министерство образования и науки Кыргызстана реорганизуют
Запрет на ношение никабов. Госслужащим объяснили нормы закона
Госкомиссия по делам религии преобразована в Нацагентство. Что изменилось
Популярные новости
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Король Великобритании Карл III и&nbsp;принц Гарри встретились впервые за&nbsp;полтора года Король Великобритании Карл III и принц Гарри встретились впервые за полтора года
Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57&nbsp;военных вертолетов&nbsp;&mdash; СМИ Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57 военных вертолетов — СМИ
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
11:29
Вопросы привлечения инвестиций через IPO обсудили Госфиндзор и фондовая биржа Вопросы привлечения инвестиций через IPO обсудили Госфи...
11:20
Задержаны муниципальные служащие города Ош по подозрению в получении взятки
11:14
Албания — первая страна в мире, где министром стал искусственный интеллект
11:12
Три региональных университета присоединили к КНУ имени Жусупа Баласагына
11:08
Центр исследования религиозной ситуации переименован — указ президента