Общество

Президент приостановил лицензии частных автошкол до августа 2026 года

Президент Садыр Жапаров подписал указ о введении в Кыргызстане апробационного режима в сфере подготовки водителей. На этот период лицензии частных автошкол будут временно приостановлены, а обучение смогут проводить только государственные образовательные организации.

Согласно документу, апробационный режим установлен с 30 января по 30 августа 2026 года.

Решение принято для оценки эффективности действующего порядка лицензирования и выработки новых организационно-правовых подходов к регулированию лицензируемой образовательной деятельности.

На время апробации приостанавливается действие ранее выданных лицензий частным автошколам на подготовку и переподготовку водителей автомототранспортных средств. Образовательную деятельность в этот период будут осуществлять исключительно государственные автошколы.

По итогам апробационного режима управлению делами президента поручено внести в администрацию президента проекты соответствующих нормативных правовых актов, а также принять иные меры, вытекающие из указа.

Контроль за исполнением документа возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента.

Указ вступает в силу с 30 января 2026 года.
