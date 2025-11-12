Государство возьмет полный контроль над медицинским образованием и наукой

На общественное обсуждение вынесен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сферах образования, науки и здравоохранения», направленный на реформирование системы подготовки медицинских кадров и регулирование деятельности вузов и научных организаций в этой сфере.

Документ предусматривает, что образовательные организации, реализующие программы высшего и дополнительного образования в сфере здравоохранения, обязаны проходить государственную образовательную аккредитацию. Кроме того, лицензии на право ведения медицинской и фармацевтической образовательной деятельности будут выдаваться исключительно уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.

Проект закрепляет особый статус системообразующего государственного медицинского вуза, которому предоставляется исключительное право на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, а также на переподготовку и повышение квалификации научных и медицинских кадров. Этот вуз будет также разрабатывать и утверждать государственные образовательные стандарты в медицинской сфере.

Поправки в закон «Об охране здоровья граждан» вводят нормы, уточняющие полномочия Министерства здравоохранения: ведомство будет формировать государственную политику в области медицинского образования, проводить мониторинг качества подготовки кадров и утверждать программы интернатуры и ординатуры.

Также проект закона вносит изменения в Закон «О науке», разрешая научным организациям, работающим в сфере здравоохранения, осуществлять деятельность на основании обязательной государственной аккредитации, установленной кабинетом министров.

Разработчики подчеркивают, что принятие закона направлено на повышение качества медицинского образования, усиление государственного контроля за подготовкой врачей и научных кадров, а также приведение законодательства в соответствие с международными стандартами в сфере здравоохранения.