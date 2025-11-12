12:08
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Общество

Государство возьмет полный контроль над медицинским образованием и наукой

На общественное обсуждение вынесен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сферах образования, науки и здравоохранения», направленный на реформирование системы подготовки медицинских кадров и регулирование деятельности вузов и научных организаций в этой сфере.

Документ предусматривает, что образовательные организации, реализующие программы высшего и дополнительного образования в сфере здравоохранения, обязаны проходить государственную образовательную аккредитацию. Кроме того, лицензии на право ведения медицинской и фармацевтической образовательной деятельности будут выдаваться исключительно уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.

Проект закрепляет особый статус системообразующего государственного медицинского вуза, которому предоставляется исключительное право на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, а также на переподготовку и повышение квалификации научных и медицинских кадров. Этот вуз будет также разрабатывать и утверждать государственные образовательные стандарты в медицинской сфере.

Поправки в закон «Об охране здоровья граждан» вводят нормы, уточняющие полномочия Министерства здравоохранения: ведомство будет формировать государственную политику в области медицинского образования, проводить мониторинг качества подготовки кадров и утверждать программы интернатуры и ординатуры.

Также проект закона вносит изменения в Закон «О науке», разрешая научным организациям, работающим в сфере здравоохранения, осуществлять деятельность на основании обязательной государственной аккредитации, установленной кабинетом министров.

Разработчики подчеркивают, что принятие закона направлено на повышение качества медицинского образования, усиление государственного контроля за подготовкой врачей и научных кадров, а также приведение законодательства в соответствие с международными стандартами в сфере здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350581/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
Минздрав усиливает профилактические меры в связи с сезонным подъемом ОРВИ
В колледже ОшГУ шьют не только халаты — здесь шьют будущее
Систему генетического тестирования при пересадке почки внедряют в НЦОМиД
Форум в Бишкеке: директора школ Кыргызстана и России обсудили пути интеграции
Школы и детсады в Кыргызстане обеспечены углем на 71 процент
В Кыргызстане отмечен рост заболеваемости ОРВИ
Розничная реализация медизделий должна лицензироваться, напоминает Минздрав КР
Япония окажет поддержку больницам Иссык-Кульской и Ошской областей
Кыргызские врачи пройдут обучение во Франции по программе экстренной медицины
В КР создадут Центр исследований и инноваций прикладного ИИ и кибербезопасности
Популярные новости
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12&nbsp;лет Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12 лет
Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за&nbsp;просвещение Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за просвещение
Бизнес
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
12 ноября, среда
12:00
Таалайбек Ибраев: Энергетика — это не место для споров, а работа 24/7 Таалайбек Ибраев: Энергетика — это не место для споров,...
11:50
Ремонтные работы завершены, отключения света не производятся — БПЭС
11:49
Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора
11:44
Глава кабмина Кыргызстана совершит рабочий визит в Казахстан
11:37
В Джалал-Абадской области задержаны члены ОПГ, занимавшиеся вымогательством