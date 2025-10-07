09:27
Власть

К 100-летию Чингиза Айтматова пройдут юбилейные мероприятия — указ президента

Президент Кыргызстана подписал Указ «О проведении юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Чингиза Айтматова».

Как поясняется в документе, указ подписан «во имя сохранения и популяризации богатого культурного и духовного наследия кыргызского народа, в целях достойного празднования 100-летнего юбилея великого сына кыргызской земли — Чингиза Торекуловича Айтматова, выдающегося писателя, гуманиста, философа, дипломата и государственного деятеля, Героя Кыргызской Республики и народного писателя КР, учитывая его вклад в развитие мировой литературы, укрепление межкультурного диалога и продвижение гуманистических ценностей, осознавая его уникальную роль в формировании национального самосознания, в связи с приближающимся в 2028 году 100-летием со дня его рождения».

Садыр Жапаров постановил объявить 2028-й Годом Чингиза Айтматова.

Кабинету министров необходимо:

  • образовать до конца текущего года организационный комитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий с участием государственных органов, научного сообщества, творческих союзов, гражданского общества, зарубежных деятелей и международных организаций;
  • до конца первого квартала 2026 года разработать и утвердить план мероприятий, посвященных 100-летию Чингиза Айтматова;
  • при разработке плана мероприятий предусмотреть переименование культурно-исторического мемориального музея-комплекса «Чынгыз-Ордо», расположенного в селе Шекер Айтматовского района Таласской области, во «Вселенную Айтматова» («Айтматов ааламы») и завершение строительных работ;
  • привести инфраструктуру центра и музея-комплекса в соответствие с международными стандартами культурного туризма;
  • активизировать усилия по международному признанию наследия Чингиза Айтматова, включая организацию выставок, конференций и мероприятий за рубежом в пределах республиканского бюджета, предусмотренного на соответствующий год, а также за счет иных незапрещенных источников финансирования;
  • инициировать вопрос о праздновании 100-летия Чингиза Айтматова в рамках ЮНЕСКО и других международных организаций;
  • внести предложения по учреждению Международной премии имени Чингиза Айтматова — за выдающиеся достижения в области литературы, философии, дипломатии и продвижения гуманистических ценностей;
  • провести научные и культурные мероприятия, посвященные изучению и осмыслению наследия писателя;
  • подготовить и издать академическое собрание сочинений Чингиза Айтматова на государственном, официальном и других языках;
  • разработать и реализовать проект по созданию художественного и документального фильмов, посвященных жизни и творчеству Чингиза Айтматова с привлечением отечественных и зарубежных кинематографистов;
  • провести широкомасштабные культурно-просветительские мероприятия, приуроченные к юбилею;
  • присвоить имя Чингиза Айтматова улицам, школам, библиотекам и другим объектам;
  • выпустить коллекционную золотую монету «100-летие Чынгыза Айтматова» номиналом 100 сомов из серии «Исторические события».

Финансирование этих мероприятий будет осуществлено в рамках республиканского бюджета, а также активизирована работа по привлечению внебюджетных и международных ресурсов.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
