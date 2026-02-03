09:59
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал изменения в Указ от 31 декабря 2025 года № 388 «О неотложных мерах по повышению эффективности организации технического осмотра транспортных средств». Документ опубликован официально.

Как уточняется, корректировки направлены на усиление государственного контроля за техосмотром, повышение безопасности дорожного движения и улучшение качества предоставляемых услуг.

Согласно новым изменениям:

  • функции, ранее закрепленные за техническим центром при ГУОБДД МВД, передают Государственному центру регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами главы государства;
  • в соответствующих пунктах указа название ответственного органа заменено новой структурой;
  • центр при управделами президента теперь также включен в перечень органов, участвующих в реализации реформы техосмотра.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Изменения, по информации администрации главы КР, направлены на создание более прозрачной, современной и эффективной системы техосмотра, исключающей коррупционные риски и обеспечивающей стабильность цен на услуги.
