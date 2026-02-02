Специально вызвал резонанс. Эдиль Байсалов о приеме на работу учителей с улицы

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в интервью 24.kg прокомментировал вопрос нехватки учителей в школах.

Напомним, ранее он заявил в интервью журналистам, что нужно уволить некомпетентных учителей и заменить их новыми специалистами. «Выявите 15-20 процентов лишних педагогов и увольте их. Да, учителей не хватает. Но мы лучше возьмем людей с улицы, тех же бывших журналистов, и предложим им хорошую зарплату: 50-60 тысяч сомов, они придут», — сказал замглавы кабмина.

Позже педагогическое сообщество обратилось за поддержкой к президенту Садыру Жапарову.

«Я специально так сказал, чтобы вызвать резонанс и мы это обсудили. Я очень рад случившемуся резонансу. Есть у нас прослойка педагогов, они и сами не будут с этим спорить, которые случайно попали в учительские ряды, не соответствуют никаким требованиям. Народ, родители учащихся это тоже знают. Даже возьмем столицу. Все дороги перегружены, потому что родители везут детей из одного конца города в другой или в центр, чтобы отдать их в школу с более качественным образованием», — сказал Эдиль Байсалов.

Он подчеркнул, что требования по повышению качества образования, профессиональной отдаче учителей будут ужесточать с учетом грядущего повышения зарплаты.

На вопрос, будут ли на позиции педагогов принимать людей без соответствующего образования, зампредседателя кабинета министров ответил, что эта экспериментальная программа работает уже несколько лет.

«Это мировая практика, почему бы нет? Каждый родитель будет рад, если английский в школе будет преподавать человек, свободно владеющий языком. Родители требуют качество, а не каких-то пустых дипломов. А то есть выпускники, преподаватели, которые ни B, ни M, ни good morning на английском. Или дефицит математиков, физиков, химиков, физиков... Почему, если в селе живет достойный инженер, который может преподавать физику, химию или географию, мы должны отказаться и предпочесть, чтобы физрук вел физику? Нет, мы лучше этого агашку пригласим, пусть он пройдет повышение квалификации, какие-то курсы очные или заочные, станет хорошим учителем и привьет любовь к предмету. Мы исходим из интересов родителей и наших школьников», — пояснил он.

По данным Министерства просвещения, на декабрь 2025 года в школах республики не хватало 761 учителя.

Полное интервью с Эдилем Байсаловым читайте 3 февраля в 14.00.