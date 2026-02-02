13:38
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Власть

Специально вызвал резонанс. Эдиль Байсалов о приеме на работу учителей с улицы

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в интервью 24.kg прокомментировал вопрос нехватки учителей в школах.

Напомним, ранее он заявил в интервью журналистам, что нужно уволить некомпетентных учителей и заменить их новыми специалистами. «Выявите 15-20 процентов лишних педагогов и увольте их. Да, учителей не хватает. Но мы лучше возьмем людей с улицы, тех же бывших журналистов, и предложим им хорошую зарплату: 50-60 тысяч сомов, они придут», — сказал замглавы кабмина.

Позже педагогическое сообщество обратилось за поддержкой к президенту Садыру Жапарову.

«Я специально так сказал, чтобы вызвать резонанс и мы это обсудили. Я очень рад случившемуся резонансу. Есть у нас прослойка педагогов, они и сами не будут с этим спорить, которые случайно попали в учительские ряды, не соответствуют никаким требованиям. Народ, родители учащихся это тоже знают. Даже возьмем столицу. Все дороги перегружены, потому что родители везут детей из одного конца города в другой или в центр, чтобы отдать их в школу с более качественным образованием», — сказал Эдиль Байсалов.

Он подчеркнул, что требования по повышению качества образования, профессиональной отдаче учителей будут ужесточать с учетом грядущего повышения зарплаты.

Читайте по теме
В Кыргызстане начался набор в программу «Заманбап мугалим»

На вопрос, будут ли на позиции педагогов принимать людей без соответствующего образования, зампредседателя кабинета министров ответил, что эта экспериментальная программа работает уже несколько лет.

«Это мировая практика, почему бы нет? Каждый родитель будет рад, если английский в школе будет преподавать человек, свободно владеющий языком. Родители требуют качество, а не каких-то пустых дипломов. А то есть выпускники, преподаватели, которые ни B, ни M, ни good morning на английском. Или дефицит математиков, физиков, химиков, физиков... Почему, если в селе живет достойный инженер, который может преподавать физику, химию или географию, мы должны отказаться и предпочесть, чтобы физрук вел физику? Нет, мы лучше этого агашку пригласим, пусть он пройдет повышение квалификации, какие-то курсы очные или заочные, станет хорошим учителем и привьет любовь к предмету. Мы исходим из интересов родителей и наших школьников», — пояснил он.

По данным Министерства просвещения, на декабрь 2025 года в школах республики не хватало 761 учителя.

Полное интервью с Эдилем Байсаловым читайте 3 февраля в 14.00.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360185/
просмотров: 520
Версия для печати
Материалы по теме
Не хотят жить под забором. Эдиль Байсалов о нехватке врачей в регионах
Есть ошибки, но результат будет. Эдиль Байсалов о переходе на 12-летнее обучение
Эдиль Байсалов: Сегодня бедности больше в городе, чем в селах
Республиканскому бюджету дополнительно необходимо 70 миллиардов сомов
Президента это злит. Кабмин признал наличие барьеров при получении пособий
Пять лет реформ: Эдиль Байсалов пообещал, что дальше будет «еще интереснее»
Подготовку педагогических кадров обсудили в Минпросвещения с Эдилем Байсаловым
Дефицит педагогов в Кыргызстане: школы пустеют, родители ищут репетиторов
Нехватка учителей. В школах Бишкека около 450 свободных ставок
Эдиль Байсалов: Мы должны пересмотреть безвизовый режим для граждан США
Популярные новости
Президент КР&nbsp;открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ
В&nbsp;ОДКБ тревогу вызывает приближение &laquo;зон нестабильности&raquo;&nbsp;&mdash; Таалатбек Масадыков В ОДКБ тревогу вызывает приближение «зон нестабильности» — Таалатбек Масадыков
Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы
Государству возвращено 352 миллиарда сомов&nbsp;&mdash; масштаб шокировал даже силовиков Государству возвращено 352 миллиарда сомов — масштаб шокировал даже силовиков
Бизнес
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
2 февраля, понедельник
13:37
Эдиль Байсалов прокомментировал Euronews санкции ЕС против Кыргызстана Эдиль Байсалов прокомментировал Euronews санкции ЕС про...
13:18
Не хотят жить под забором. Эдиль Байсалов о нехватке врачей в регионах
13:11
В Бишкеке водителя повторно поймали пьяным за рулем после странного решения суда
13:09
В Таласе поймали мужчину, который 25 лет скрывался по делу об изнасиловании
13:08
В Кыргызстане разработан новый метод оценки состояния пастбищ