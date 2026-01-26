18:45
В Кыргызстане начался набор в программу «Заманбап мугалим»

Министерство просвещения сообщило о начале набора в программу «Teach for Kyrgyzstan — Заманбап мугалим», направленную на поддержку школьного образования в регионах и подготовку нового поколения лидеров-преподавателей.

К участию приглашаются представители различных профессий, в том числе без педагогического опыта, но заинтересованные в работе в сфере образования. Участники программы в течение двух лет будут работать в школах сельских и малых городских населенных пунктов, параллельно осваивая современные педагогические и лидерские компетенции.

В рамках программы участники обучаются в бесплатной магистратуре, организованной совместно с Международным университетом Центральной Азии. Обучение проходит в гибридном формате и сочетает онлайн-занятия с очными сессиями. По итогам успешного завершения программы выпускники получают диплом государственного образца и магистерский диплом международного формата.

Участникам предоставляются официальное трудоустройство, стипендия, наставничество со стороны опытных педагогов и постоянная методическая поддержка. Также предусмотрена возможность реализации собственных образовательных проектов и участия в международной сети Teach For All.

К участию в программе приглашаются:

  • граждане с высшим образованием;
  • кандидаты, готовые два года работать в региональных школах;
  • мотивированные специалисты, заинтересованные в работе с детьми и профессиональном развитии.

Прием заявок открыт до 25 мая 2026 года.

Подать заявку можно на сайте www.teachforkyrgyzstan.org.
