В Кыргызстане начался набор в программу «Заманбап мугалим»

Министерство просвещения сообщило о начале набора в программу «Teach for Kyrgyzstan — Заманбап мугалим», направленную на поддержку школьного образования в регионах и подготовку нового поколения лидеров-преподавателей.
К участию приглашаются представители различных профессий, в том числе без педагогического опыта, но заинтересованные в работе в сфере образования. Участники программы в течение двух лет будут работать в школах сельских и малых городских населенных пунктов, параллельно осваивая современные педагогические и лидерские компетенции.
В рамках программы участники обучаются в бесплатной магистратуре, организованной совместно с Международным университетом Центральной Азии. Обучение проходит в гибридном формате и сочетает онлайн-занятия с очными сессиями. По итогам успешного завершения программы выпускники получают диплом государственного образца и магистерский диплом международного формата.
Участникам предоставляются официальное трудоустройство, стипендия, наставничество со стороны опытных педагогов и постоянная методическая поддержка. Также предусмотрена возможность реализации собственных образовательных проектов и участия в международной сети Teach For All.
К участию в программе приглашаются:
- граждане с высшим образованием;
- кандидаты, готовые два года работать в региональных школах;
- мотивированные специалисты, заинтересованные в работе с детьми и профессиональном развитии.
Прием заявок открыт до 25 мая 2026 года.
Подать заявку можно на сайте www.teachforkyrgyzstan.org.