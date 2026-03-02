10:49, 02 марта 2026, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Кыргызстан перенимает опыт Китая по внедрению промышленных технологий
Фото кабинета министров КР
В городе Цзинань прошли переговоры заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова с секретарем партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Шаньдун Линь У.
Стороны подтвердили высокий уровень стратегического партнерства между странами. Они обсудили развитие межрегионального сотрудничества и подчеркнули важность укрепления прямых связей между областями Кыргызстана и провинцией Шаньдун.
Эдиль Байсалов затронул вопросы активизации практического взаимодействия, включая создание новых производственных мощностей в Кыргызстане для поддержки малого и среднего бизнеса.
«Благодаря высоким темпам социально-экономического подъема, достигнутым за последние пять лет, Кыргызстан выходит на новый этап развития. Сегодня руководство страны поставило задачу массового внедрения современных технологий, открытия ориентированных на экспорт промышленных объектов и создания рабочих мест для молодежи. Правительство разрабатывает ряд новых государственных программ и намерено активно опираться на опыт и сотрудничество с КНР», — заявил Эдиль Байсалов.
Секретарь парткома КПК Линь У подтвердил готовность содействовать расширению инвестиционных связей, запуску инициатив по промышленным поставкам и активизации гуманитарных обменов.
По итогам встречи стороны наметили шаги по дальнейшему укреплению взаимодействия и договорились продолжить совместную реализацию достигнутых договоренностей. В рамках визита делегация Кыргызстана также ознакомилась с деятельностью ведущих машиностроительных предприятий провинции.