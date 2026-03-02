Кыргызстан перенимает опыт Китая по внедрению промышленных технологий

В городе Цзинань прошли переговоры заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова с секретарем партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Шаньдун Линь У.

Стороны подтвердили высокий уровень стратегического партнерства между странами. Они обсудили развитие межрегионального сотрудничества и подчеркнули важность укрепления прямых связей между областями Кыргызстана и провинцией Шаньдун.

Эдиль Байсалов затронул вопросы активизации практического взаимодействия, включая создание новых производственных мощностей в Кыргызстане для поддержки малого и среднего бизнеса.

Фото кабинета министров КР

Секретарь парткома КПК Линь У подтвердил готовность содействовать расширению инвестиционных связей, запуску инициатив по промышленным поставкам и активизации гуманитарных обменов.