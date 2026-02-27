Эдиль Байсалов: Ни один пенсионер теперь не получает меньше 8 тысяч сомов

Зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов прокомментировал рост цен, заявив, что проблема подорожания остается одним из главных вызовов для Кыргызстана, несмотря на положительные макроэкономические показатели. Об этом он сообщил по итогам общереспубликанского совещания под председательством президента Садыра Жапарова.

По словам Эдиля Байсалова, в обществе продолжаются дискуссии о подорожании товаров и услуг, хотя экономика страны демонстрирует уверенный рост. «Бюджет увеличился в 3,5 раза, экономика растет темпом 10–11 процентов», — отметил он.

Зампред подчеркнул, что глава государства держит ситуацию под личным контролем, а финансы – экономический блок правительства проводит еженедельный мониторинг и принимает дополнительные меры.

Байсалов назвал рост цен глобальным процессом, возникшим в период пандемии и усиленным геополитическими ограничениями. «Наша экономика держится стабильно. Сом сохраняет свою стоимость уже пятый год, но влияние мировых рынков неизбежно. Ни один кабинет министров не смог бы полностью защитить экономику от внешних факторов», — заявил он.

Он также привел сравнительные данные: при прежних темпах развития средняя зарплата в 2025 году составила бы около 23 тысяч сомов, а не 44,5 тысячи. Средняя пенсия была бы на уровне около 7 тысяч, тогда как ныне составляет 11 тысяч 238 сомов. «Сейчас нет пенсионеров, получающих менее 8 тысяч сомов», — отметил Байсалов.

По его словам, если бы государство сохранило прежний подход, уровень бедности мог бы достичь половины населения страны. Поэтому правительство акцентирует внимание на поддержке производства, создании рабочих мест, увеличении экспортного потенциала и усилении социальной помощи.

Байсалов подчеркнул, что Кыргызстан уверенно движется по траектории устойчивого развития. «Главное — сохранить текущий темп. Оптимизм терять не надо. Нам важны единство народа и доверие между властью и гражданами. Остальное — решаемо», — отметил он.