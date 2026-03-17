Байсалов призвал к миру на Ближнем Востоке и борьбе с религиозной ненавистью

Заместитель председателя кабмина Кыргызстана Эдиль Байсалов выступил на мероприятии высокого уровня в ООН по случаю Международного дня борьбы с исламофобией. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Фото кабинета министров КР.

Он отметил, что Кыргызстан — светское и многоконфессиональное государство, где исламское наследие сочетается с принципами свободы вероисповедания. По его словам, под руководством президента Садыра Жапарова правительство последовательно продвигает политику межрелигиозного диалога и толерантности.

«Для нас борьба с исламофобией неразрывно связана с борьбой против всех форм религиозной ненависти. Дискриминация в отношении мусульман никогда не должна допускаться. Но столь же недопустима дискриминация в отношении христиан, иудеев и последователей любой другой веры», — подчеркнул заместитель председателя кабмина.

Эдиль Байсалов затронул ситуацию на Ближнем Востоке. Он заявил, что Кыргызстан призывает все стороны проявить максимальную сдержанность, прекратить боевые действия и возобновить диалог в соответствии с Уставом ООН.

Международный день борьбы с исламофобией отмечают ежегодно 15 марта. Резолюцию о его учреждении Генассамблея ООН приняла по инициативе Организации исламского сотрудничества в 2022 году. Кыргызстан регулярно участвует в подобных дискуссиях, подчеркивая важность мирного сосуществования различных религий.