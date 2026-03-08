10:03
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Власть

8 Марта. Борьба за равенство еще не завершена — Эдиль Байсалов

«Международный день 8 Марта — это не только праздник, но и день, когда мы должны вновь говорить о необходимости реального равенства, участия и ответственности женщин в государственном управлении», — сказал 24.kg заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, этот праздник в Кыргызстане давно стал днем выражения уважения и признательности женщинам.

«Так сложилась традиция: в школах мальчики поздравляют своих одноклассниц, на работе мы поздравляем коллег, дома — матерей, дочерей, сестер. Но у этого праздника есть и гораздо более глубокий смысл. Для меня, как для убежденного социал-демократа, это прежде всего день памяти и благодарности всем поколениям женщин-активисток, которые боролись за равенство между мужчинами и женщинами, за право голоса, за доступ к образованию и участию в общественной жизни», — сказал Эдиль Байсалов.

Я всегда с гордостью говорю за рубежом о том, что кыргызские женщины получили право голоса на выборах гораздо раньше многих своих европейских сестер. Это важная часть нашей истории и нашей идентичности.

Эдиль Байсалов

«Для нас очень важно, чтобы наши дочери и младшие сестры не только сохранили, но и укрепили те права, свободы и возможности, которыми обладали наши матери. Как заместитель председателя кабинета министров, отвечающий в том числе за социальный и гуманитарный блок, я думаю об этом каждый день и стараюсь продвигать принципы гендерного равенства в своей работе. Я хотел бы поздравить и поблагодарить сегодняшнее поколение активисток, женщин-лидеров, которые продолжают бороться за признание, за права и за равные возможности женщин в нашем обществе», — добавил чиновник.

В то же время он признался, что его немного тревожат некоторые недавние законодательные инициативы, которые в своей интерпретации могут привести к закреплению ограничений — например, когда речь идет о том, чтобы участие женщин в парламенте, судебной системе или органах власти не превышало 30 процентов.

«Я убежден, что мы должны стремиться к подлинному равенству — и если в каких-то сферах женщин окажется даже больше, чем мужчин, в этом нет ничего необычного, — заметил Эдиль Байсалов. — Тем более что уважение к женщине — это глубоко укорененная кыргызская традиция. Недаром в народе говорят «кырк чачы улуу», подчеркивая особое достоинство и значимость женщины».

Борьба за равенство, к сожалению, еще не завершена. Мужской шовинизм, как и во многих странах мира, по-прежнему существует.

Эдиль Байсалов

«Поэтому 8 Марта — это не только праздник, но и день, когда мы должны вновь говорить о необходимости реального равенства, участия и ответственности женщин в государственном управлении. Я хотел бы поздравить прежде всего тех женщин, которые сегодня работают в системе государственного управления. Их, к сожалению, пока немного. Я могу засвидетельствовать, что глава государства Садыр Жапаров уделяет большое внимание продвижению женщин на руководящие должности. Уже приняты решения и указы, направленные на расширение возможностей для наших девушек и молодых женщин приходить на государственную и муниципальную службу.

Тем не менее сегодня женщин пока недостаточно ни в составе кабинета министров, ни в областных и районных администрациях. Это очевидный недостаток, который необходимо исправлять.

Эдиль Байсалов 

Президентом поставлены четкие задачи по увеличению представительства женщин во власти к 2028 году и в последующие годы. Поэтому в этот день я хочу пожелать всем женщинам Кыргызстана уверенности, равных возможностей и новых достижений», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364988/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
24.kg поздравляет всех женщин с праздником 8 Марта!
8 Марта — политики рассказали, как поздравят своих женщин
В Бишкеке 8 марта в сквере Горького пройдет мирная акция за права женщин
Глава кабмина: К 2030 году женщины займут 30 процентов руководящих должностей
Вы начало воспитания, опора семьи. Мэрия Бишкека поздравила женщин с 8 Марта
К президенту Жапарову обратились с просьбой разрешить акцию 8 марта
Оргкомитет марша 8 марта выступил в поддержку депутата Эльвиры Сурабалдиевой
К 8 Марта. Глава Генассамблеи ООН запускает глобальную кампанию «Как женщина»
Депутат призвала не мешать проведению 8 марта мирного марша
Более 4 миллионов цветов ввезено в Кыргызстан накануне 8 Марта
Популярные новости
Кабмин разрешил ввоз бензина и&nbsp;дизтоплива из&nbsp;Китая автомобильным транспортом Кабмин разрешил ввоз бензина и дизтоплива из Китая автомобильным транспортом
Депутат ЖК: Таджикистан призывает в&nbsp;армию этнических кыргызов с&nbsp;гражданством&nbsp;КР Депутат ЖК: Таджикистан призывает в армию этнических кыргызов с гражданством КР
МВД Кыргызстана отзывает законопроект о&nbsp;проверке знаний ПДД на&nbsp;дорогах МВД Кыргызстана отзывает законопроект о проверке знаний ПДД на дорогах
Повысить тариф на&nbsp;воду в&nbsp;Кыргызстане почти до&nbsp;37&nbsp;сомов предложил депутат&nbsp;ЖК Повысить тариф на воду в Кыргызстане почти до 37 сомов предложил депутат ЖК
Бизнес
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
$15 тысяч за&nbsp;право видеть: история девятилетнего мальчика и&nbsp;KFC $15 тысяч за право видеть: история девятилетнего мальчика и KFC
Кешбэк до&nbsp;20&nbsp;процентов с&nbsp;MPay Кешбэк до 20 процентов с MPay
8 марта, воскресенье
10:00
В Бишкеке в начале недели вновь похолодает. Прогноз погоды на 9-11 марта В Бишкеке в начале недели вновь похолодает. Прогноз пог...
09:47
8 Марта. Борьба за равенство еще не завершена — Эдиль Байсалов
09:30
Температурные рекорды. Самым теплым 8 марта в Бишкеке было в 2016 году
09:18
Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке — СМИ
09:05
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанок с Международным женским днем 8 Марта
7 марта, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg