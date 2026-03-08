«Международный день 8 Марта — это не только праздник, но и день, когда мы должны вновь говорить о необходимости реального равенства, участия и ответственности женщин в государственном управлении», — сказал 24.kg заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, этот праздник в Кыргызстане давно стал днем выражения уважения и признательности женщинам.

«Так сложилась традиция: в школах мальчики поздравляют своих одноклассниц, на работе мы поздравляем коллег, дома — матерей, дочерей, сестер. Но у этого праздника есть и гораздо более глубокий смысл. Для меня, как для убежденного социал-демократа, это прежде всего день памяти и благодарности всем поколениям женщин-активисток, которые боролись за равенство между мужчинами и женщинами, за право голоса, за доступ к образованию и участию в общественной жизни», — сказал Эдиль Байсалов.

Я всегда с гордостью говорю за рубежом о том, что кыргызские женщины получили право голоса на выборах гораздо раньше многих своих европейских сестер. Это важная часть нашей истории и нашей идентичности. Эдиль Байсалов

«Для нас очень важно, чтобы наши дочери и младшие сестры не только сохранили, но и укрепили те права, свободы и возможности, которыми обладали наши матери. Как заместитель председателя кабинета министров, отвечающий в том числе за социальный и гуманитарный блок, я думаю об этом каждый день и стараюсь продвигать принципы гендерного равенства в своей работе. Я хотел бы поздравить и поблагодарить сегодняшнее поколение активисток, женщин-лидеров, которые продолжают бороться за признание, за права и за равные возможности женщин в нашем обществе», — добавил чиновник.

В то же время он признался, что его немного тревожат некоторые недавние законодательные инициативы, которые в своей интерпретации могут привести к закреплению ограничений — например, когда речь идет о том, чтобы участие женщин в парламенте, судебной системе или органах власти не превышало 30 процентов.

«Я убежден, что мы должны стремиться к подлинному равенству — и если в каких-то сферах женщин окажется даже больше, чем мужчин, в этом нет ничего необычного, — заметил Эдиль Байсалов. — Тем более что уважение к женщине — это глубоко укорененная кыргызская традиция. Недаром в народе говорят «кырк чачы улуу», подчеркивая особое достоинство и значимость женщины».

Борьба за равенство, к сожалению, еще не завершена. Мужской шовинизм, как и во многих странах мира, по-прежнему существует. Эдиль Байсалов

«Поэтому 8 Марта — это не только праздник, но и день, когда мы должны вновь говорить о необходимости реального равенства, участия и ответственности женщин в государственном управлении. Я хотел бы поздравить прежде всего тех женщин, которые сегодня работают в системе государственного управления. Их, к сожалению, пока немного. Я могу засвидетельствовать, что глава государства Садыр Жапаров уделяет большое внимание продвижению женщин на руководящие должности. Уже приняты решения и указы, направленные на расширение возможностей для наших девушек и молодых женщин приходить на государственную и муниципальную службу.

Тем не менее сегодня женщин пока недостаточно ни в составе кабинета министров, ни в областных и районных администрациях. Это очевидный недостаток, который необходимо исправлять. Эдиль Байсалов

Президентом поставлены четкие задачи по увеличению представительства женщин во власти к 2028 году и в последующие годы. Поэтому в этот день я хочу пожелать всем женщинам Кыргызстана уверенности, равных возможностей и новых достижений», — заключил он.