Власть

Эдиль Байсалов призвал назначить женщину главой ООН

Фото кабинета министров КР. Эдиль Байсалов на трибуне ООН

Назначить женщину генеральным секретарем Организации объединенных наций призвал заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов на 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Эдиль Байсалов подтвердил приверженность страны защите прав женщин и выполнению международных обязательств в рамках Пекинской декларации и Повестки дня до 2030 года. Он отметил, что государство расширяет экономические возможности женщин и ведет решительную борьбу с насилием.

Кыргызстан придерживается принципа нулевой терпимости к таким преступлениям и постоянно совершенствует механизмы защиты.

«Мир не может убедительно говорить о правах женщин, закрывая глаза на их страдания в зонах конфликтов. Защита женщин должна стать неотъемлемой частью международной безопасности», — заявил Эдиль Байсалов.

Он подчеркнул, что Организация объединенных наций должна подавать пример в вопросах равенства. По его словам, что спустя почти восемь десятилетий ее существования пришло время, чтобы ООН возглавила женщина в качестве Генерального секретаря.
