Эдиль Байсалов призвал назначить женщину главой ООН

Назначить женщину генеральным секретарем Организации объединенных наций призвал заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов на 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Эдиль Байсалов подтвердил приверженность страны защите прав женщин и выполнению международных обязательств в рамках Пекинской декларации и Повестки дня до 2030 года. Он отметил, что государство расширяет экономические возможности женщин и ведет решительную борьбу с насилием.

Кыргызстан придерживается принципа нулевой терпимости к таким преступлениям и постоянно совершенствует механизмы защиты.

«Мир не может убедительно говорить о правах женщин, закрывая глаза на их страдания в зонах конфликтов. Защита женщин должна стать неотъемлемой частью международной безопасности», — заявил Эдиль Байсалов.

Он подчеркнул, что Организация объединенных наций должна подавать пример в вопросах равенства. По его словам, что спустя почти восемь десятилетий ее существования пришло время, чтобы ООН возглавила женщина в качестве Генерального секретаря.