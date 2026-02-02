В ответ. Вооруженные силы стран ЕС Иран признал террористическими организациями

Парламент Ирана признал Вооруженные силы стран — участниц Европейского союза террористическими организациями в ответ на решение ЕС включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических структур, заявил спикер Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Отмечается, что решение принято на основании Закона «Об ответных действиях».
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз включил КСИР в перечень террористических организаций.
Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана назвал решение ЕС проявлением враждебности к иранскому народу и заявил, что последствия этого шага лягут на плечи европейских политиков.
Ранее в Иране прошли массовые митинги, вызванные экономическим кризисом и девальвацией местной валюты. Они продолжались с конца декабря 2025 года.