В ответ. Вооруженные силы стран ЕС Иран признал террористическими организациями

Парламент Ирана признал Вооруженные силы стран — участниц Европейского союза террористическими организациями в ответ на решение ЕС включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических структур, заявил спикер Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Фото СМИ. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф

Отмечается, что решение принято на основании Закона «Об ответных действиях».

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз включил КСИР в перечень террористических организаций.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана назвал решение ЕС проявлением враждебности к иранскому народу и заявил, что последствия этого шага лягут на плечи европейских политиков.