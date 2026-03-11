Стало известно, сколько будут стоить паспорта в Кыргызстане

В Кыргызстане повысилась стоимость услуг по получению и замене паспортов. Новые тарифы стали известны после опубликования обновленного прайс-листа.

Повышение связано с тем, что госучреждение «Кызмат» переходит на самофинансирование. Согласно новым тарифам, стоимость ряда услуг увеличилась:

ID-карта:

впервые получающие — с 888 до 1 тысячи 103 сомов;

обмен (безработные или этнические кыргызы на ПМЖ) — с 1 тысячи 405 до 1 тысячи 868 сомов;

взамен утраченной или пришедшей в негодность — с 1 тысячи 605 до 2 тысяч 68 сомов;

при смене Ф.И.О. или места жительства — с 1 тысячи 465 до 1 тысячи 928 сомов;

при смене национальности — с 1 тысячи 465 до 1 тысячи 928 сомов.

Загранпаспорт:

при смене Ф.И.О. или места жительства — с 2 тысяч 674 до 3 тысяч 81 сома;

при смене национальности — с 2 тысяч 674 до 3 тысяч 81 сома;

впервые получающие, этнические кыргызы, безработные и при обмене — с 2 тысяч 574 до 2 тысяч 981 сома;

гражданам, вызываемым в иностранные суды в качестве свидетелей, потерпевших и экспертов — с 2 тысяч 634 до 3 тысяч 41 сома;

взамен утраченного или пришедшего в негодность — с 2 тысяч 774 до 3 тысяч 181 сома.

Отмечается, что изменение тарифов связано с переходом ГУ «Кызмат» на самофинансирование, что предполагает покрытие расходов учреждения за счет собственных доходов.