В КР перераспределили функции цифровых сервисов: «Кызмат» станет оператором

Кабмин внес изменения в ряд своих постановлений в сфере цифровизации, актуализировав документы после создания нового государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента.

Согласно постановлению, отныне именно «Кызмат» назначают оператором ключевых цифровых сервисов, которые ранее находились в ведении других структур.

В документе уточняется:

функции по выдаче сертификатов для проверки электронных подписей, предусмотренные постановлением от 2021 года, переданы «Кызмату»;

в постановление о единой электронной почте внесены поправки: техническим оператором системы теперь выступает «Кызмат» вместо «Инфокома»;

изменения также внесены в планы реализации Программы развития местного самоуправления до 2028-го и Госпрограммы развития регионов до 2030 года — во всех документах ответственным исполнителем указан «Кызмат».

В перечень официальных сокращений добавлено: «Кызмат» ММ — госучреждение при управлении делами президента.

Постановление вступает в силу через семь дней.