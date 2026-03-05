В ЖК предлагают разрешить вывоз детей за рубеж без разрешения второго родителя

Депутат Дастан Бекешев предложил снять существующий запрет на вывоз ребенка за границу без разрешения второго родителя. Такое мнение он озвучил во время обсуждения поправок в Закон «О внешней миграции», согласно которому внутри Кыргызстана разрешается получение паспорта для несовершеннолетнего гражданина по заявлению одного родителя.

Депутат считает, что нужно идти дальше и разрешить выезд за границу без разрешения второго родителя.

«Законопроект нужно поддержать, но нужно не останавливаться на этом, а идти до конца. Ребенку паспорт выдали, но выехать он с ним не может. Есть такие родители, которые не принимают участие в жизни ребенка, еще и манипулируют тем, что они не дадут согласие на выезд ребенка. Я расскажу ужасающий случай: наша гражданка с ребенком живет в Европе, 7 лет не может приехать в Кыргызстан, потому что бывший муж угрожает, что не даст согласие на выезд, когда они приедут. Он требует купить ему жилье либо дать денег. Пользуясь тем, что он может дать или не дать согласие, шантажирует другого родителя», — сказал депутат.

Он предложил внести соответствующие поправки в законодательство и разрешить выезд ребенка по решению одного родителя, если второй не принимает участия в его жизни и не платит алименты.

Заместитель управляющего делами президента Алмаз Раимбеков отметил, что к чиновникам обращаются граждане с такой просьбой.

«Мы рассматриваем данный вопрос с разных сторон, потому что могут возникнуть различные проблемы. Вместе с министерствами обсуждается вопрос, какие правки можно внести. Вопрос сложный, потому что это семейные дела — щепетильная тема. Изучаем опыт других стран», — сказал чиновник.

Напомним, в соответствии с действующим законом оформление паспорта детям возможно только при наличии согласия обоих родителей. Кабмин предлагает упростить процедуру и разрешить получение паспорта ребенку по заявлению одного родителя. Эта норма в случае принятия будет работать только при получении паспорта в Кыргызстане, при подаче заявки в посольства КР гражданами, находящимися за границей, по-прежнему необходимо будет предоставить согласие обоих родителей.